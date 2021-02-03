أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني:

الحركة الشعبية لتحرير السودان تُجمِّد صلاحيات أمينها العام (جلاب) وتتّهمه بالعمل لصالح مليشيات النظام السابق

الحركة الشعبية شمال ترشح بثينة إبراهيم دينار لتولي وزارة الحكم الاتحادي

الثروة الحيوانية تبحث فرص الاستثمار مع الشركة الكندية السودانية

الأمة القومي يوافق على إستمرار مفرح وزيراً

رئيس بعثة “يونتاميس” يصل البلاد

التوم هجو لـ(السوداني): لم نسلم قائمة مرشحي (الثورية) لحمدوك بسبب عدم الاتفاق صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي: اختيار مرشحي الحزب تم بصورة مؤسسية وديمقراطية

إيقاف الوقود المدعوم عن قطاع المواصلات

قيادي بالجبهة الثورية: الإمام الصادق المهدي فقد للعملية السياسية بالبلد

محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو تقرر شطب 3 طلبات لهيئة الدفاع صحيفة النيل الدولية:

اكثر من مئة خمسة وعشرين منظمة وشخصية دولية تطالب بايدن بدعم الحكومة الانتقالية في السودان

الكشف عن مشاريع إسرائيلية جديدة مع السودان

بدء العد التنازلي لتشغيل مصفاة الخرطوم

محكمة مدبري إنقلاب 30يونيو تشطب طلبات لهيئة الدفاع

الجنيه السوداني يوالي الانهيار والدولار يحلق عاليا

بحث فتح الصالات وأماكن التجمعات العامة صحيفة القوات المسلحة :

مجلس الأمن والدفاع يستعرض الوضع الأمني الداخلي والعلاقات الخارجية

دقلو يؤكد دعم السودان لخطط برنامج الأغذية العالمي

مذكرة للرئيس الامريكي تطالب بدعم الحكومة الانتقالية

رئيس بعثة (يونتيامس) يصل الخرطوم ويباشر مهامه صحيفة أخبار اليوم:

إجتماع هام للقوى الثورية اليوم للإلتفاف حول أهداف الثورة

الإعلان عن تحرير الوقود بشكل كامل في مارس المقبل

مجلس الأمن والدفاع يستعرض الوضع الأمني الداخلي وعلاقات السودان الخارجية

رئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة يصل البلاد.

تاور يبحث إمكانية فتح الصالات وأماكن التجمعات العامة

مذكرة للرئيس الامريكي بايدن حول السودان

محكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو تشطب طلبات لهيئة الدفاع

صحيفة الوطن:

وصول رئيس بعثة الأمم المتحدة (يونتامس) للبلاد

عقار يطيح بخميس جلاب ويتهمه بتجنيد مليشيات تبع التظام السابق

(الوطن) تتحصل على نص خطاب وزارة الخارجية بشأن القنصل حازم مصطفى

تفاصيل جلسة محاكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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