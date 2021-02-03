توقيع بروتكول تعاون بين وزارتي المالية و الداخلية لتنفيذ برنامج دعم الأسر

تم بمبانى وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي توقيع بروتكول تعاون لبرنامج السودان لدعم الأسر بين وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى و وزارة الداخلية متمثلة فى الإدارة العامة للسجل المدنى.

وأبان د. امين صالح مدير البرنامج حرص وزارته على تنفيذ هذا البرنامج ليغطى كافة الأسر المستهدفة بالمعلومات والبيانات الصحيحة للمواطنين فى كل انحاء السودان عبر السجل المدنى و الذى يقع على عاتقه إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات تتضمن بيانات الأشخاص و حركتهم .

واضاف يجب على المواطنين التأكد من صحة بياناتهم فى مرحلة التسجيل او تعديل أى معلومة يتطلبها ثبوت الهوية و ان هذه المرحلة المهمة تساعد فى تنفيذ المشروع .

وقال اللواء أمير أحمد مدير عام السجل المدنى يجب الإستفادة من بيانات السجل المدنى و إعمالاً لما جاء بنص المادة (٢/١٤ ) من قانون السجل المدنى ٢٠١١م التى تنص على حق الجهات المختصة فى الحصول على صورة من السجل معتمدة من الإدارة العامة للسجل المدنى لأغراض التحقق و التدقيق من شخصية صاحبها و من أجل أغراض برنامج دعم الاسر .

وأوضح مدير تقنية المعلومات بالسجل المدنى العميد عصام عباس بأن السجل المدنى (حاضنة بيانات الدولة) يعد قاعدة المعلومات و التى بموجبها يتم تزويد أجهزة الدولة بالمعلومات والبيانات التى تحتاجها الهوية الإلكترونية لإستخدامها فى نظم مدونة مختلفة وفق الضوابط القانونية . مؤكداً جاهزية واستعداد الفرق الفنية و الإختبارات اللازمة لإنطلاق المشروع والذى سيغطى كل بقاع السودان والمناطق النائية و المستهدفة .

و يهدف البروتكول لوضع ضوابط قانونية وتقنية تتكفل بموجبها الإدارة العامة للسجل المدني بتزويد وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى بالمعلومات و البيانات اللازمة لفحص و تدقيق هويات العملاء من أجل تقديم الدعم للأسر المستهدفة, و يأتى هذا الإتفاق حرصاً على تحقيق المصلحة لكافة الأسر السودانية المستهدفة بهذا المشروع القومى و الذى يعد من أولويات الحكومة الإنتقالية بحيث يستفيد منه ٨٠% من الشعب السودانى .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)