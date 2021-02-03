التحقيق مع عضو بالمجلس العسكري السابق حول فض اعتصام القيادة العامة

كشف مصدر بلجنة التحقيق الوطنية عن مثول عضو المجلس العسكري السابق، الفريق مصطفى محمد مصطفى، أمام اللجنة وحققت معه حول مجزرة فض اعتصام القيادة العامة. وقال المصدر وفق صحيفة الديمقراطي إن التحقيق مع مصطفى استمر لساعة ونصف، بينما تأجل مثول أحد الولاة العسكريين نسبة لظروف سفره إلى القاهرة، مؤكداً على استمرار التحقيقات بذات الجدولة الموضوعة للمثول ما لم يظهر طارئ. وأضاف: “عقب انتهاء التحقيق مع الولاة العسكريين المطلوبين للتحقيق، سوف تبدأ اللجنة تحقيقها مع البرهان وحميدتي“. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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