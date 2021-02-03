تأبين الفنان التشكيلي الراحل باردوس ببيت الثقافة

يتاهب أصدقاء الفنان التشكيلي الراحل فتح الرحمن باردوس لاحياء ذكرى رحيله الأولى والتى تصادف 7 فبراير 2021، ببيت التراث بالخرطوم 2 ويشتمل برنامج التأبين على ختمة للقرآن الكريم، وكلمات ومعرض لأعمال الفقيد

الفقيد فتح الرحمن خير الله باردوس فنان وكاتب وصحفي، كان طموحا الي أقصى الحدود وله العديد من الكتب والمؤلفات والرسوم الرائعة ذات الدلالات المعرفية والجمالية،

كما شارك في العديد من المعارض التشكيلية وعمل الراحل ضمن فريق من المبدعين في تغيير جملة مفاهيم في كلية الفنون الجميلة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تجاه خلق الحداثة في العمل التشكيلي والجمالي مما أحدث أثرا بليغا لدي الخريجين والدارسين في الكلية لا تزال الأجيال علي إمتداد الزمن تتمتع بثمراته، كما عمل بمجلة الثقافة السودانية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)