تحرير أسعار الوقود بشكل كامل بما فيها (المواصلات والزراعة) في مارس المقبل

أعلن السودان عن تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، لجميع القطاعات، بما فيها المواصلات والزراعة والري، مع حلول مارس المقبل.

وقال خطاب صادر عن وزارة المالية مُوجه إلى وزارة النفط، وفق “سودان تربيون”، الثلاثاء: “إن أسعار الوقود ستتوحد لكل القطاعات اعتبارًا من مارس على أن تتوحد لاحقًا في كل الولايات”.

وقررت وزارة المالية تحرير أسعار الوقود لقطاع المواصلات، وهو القطاع الذي استثني من الوقود التجاري عند تحرير أسعاره بصورة جزئية.

والأحد، أوصى مسؤولون في تجارة المواد النفطية بإلغاء الرسوم التي تفرضها الولايات على الوقود، وتوحيد أسعار المحروقات في كافة أنحاء السودان.

وقالت وزارة المالية إن قطاع الزراعة والري سيُباع لهم الوقود المدعوم حكوميًا إلى نهاية فبراير الجاري.

وبدأت حكومة الانتقال في العام الفائت تنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت تحرير جزئي متدرج لأسعار الوقود، كما حررت أسعار الكهرباء مع بداية العام الجاري، وهي إصلاحات يُراقبها صندوق النقد الدولي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)