في جريمة بشعة .. مصرع شقيقان سودانيان غدراً علي يد أسيوي

لقي شقيقان سودانيان مصرعهما غدراً على يد رجل أسيوي ووقعت الجريمة داخل مكتب باحدي الشركات بعاصمة عربية وبحسب مصادر فان زوجة أحد الشقيقان بادرت بالإتصال بصاحب الشركة علي إثر تاخر زوجها فى العودة الى السكن وعدم رده علي هاتفه الجوال فسارع الاخير الى إبلاغ الجهات الامنية بعد أن وجد بوابة المكتب مغلقة بالكامل فحضرت الشرطة وقامت بكسر الاقفال والدخول ليتفأجاء الجميع بمقتل الشقيقان ذبحا ودمائهم تغطى كل المكان في مشهد مرعب ومؤلم وبمراجعة كاميرات المراقبة تم التعرف على مرتكب الجريمة
عامل أسيوى كان يعمل بالشركة وتم فصله وقد قام المتهم بنهب خزانة تحتوي على رواتب الموظفين بعد إرتكاب جريمته البشعة وعلى الفور قام فريق من المباحث بمراجة سجلات المغادرة بالمطار حيث اتضح بأن الطائرة التى استغلها الجاني أقلعت قبل وقت وجيز فى طريقها الى بلاده فتم الاتصال بالشرطة في الدولة التى ينتمي اليها والتى بادرت الى ألقاء القبض على المتهم فور هبوطه من الطائرة وتمت إعادته ليواجه العدالة امام القضاء حيث ارتكب جريمته النكراء فيما لاتزال التحريات جارية للاحاطة بكامل تفاصيل وملابسات الحادثة التى فجعت بها الجالية السودانية واسر الضحايا .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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