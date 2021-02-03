في جريمة بشعة .. مصرع شقيقان سودانيان غدراً علي يد أسيوي

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-11-17 20:56:47Z | | ÿPHOÿE=Dÿ@8?ÿàH8zA

لقي شقيقان سودانيان مصرعهما غدراً على يد رجل أسيوي ووقعت الجريمة داخل مكتب باحدي الشركات بعاصمة عربية وبحسب مصادر فان زوجة أحد الشقيقان بادرت بالإتصال بصاحب الشركة علي إثر تاخر زوجها فى العودة الى السكن وعدم رده علي هاتفه الجوال فسارع الاخير الى إبلاغ الجهات الامنية بعد أن وجد بوابة المكتب مغلقة بالكامل فحضرت الشرطة وقامت بكسر الاقفال والدخول ليتفأجاء الجميع بمقتل الشقيقان ذبحا ودمائهم تغطى كل المكان في مشهد مرعب ومؤلم وبمراجعة كاميرات المراقبة تم التعرف على مرتكب الجريمة

عامل أسيوى كان يعمل بالشركة وتم فصله وقد قام المتهم بنهب خزانة تحتوي على رواتب الموظفين بعد إرتكاب جريمته البشعة وعلى الفور قام فريق من المباحث بمراجة سجلات المغادرة بالمطار حيث اتضح بأن الطائرة التى استغلها الجاني أقلعت قبل وقت وجيز فى طريقها الى بلاده فتم الاتصال بالشرطة في الدولة التى ينتمي اليها والتى بادرت الى ألقاء القبض على المتهم فور هبوطه من الطائرة وتمت إعادته ليواجه العدالة امام القضاء حيث ارتكب جريمته النكراء فيما لاتزال التحريات جارية للاحاطة بكامل تفاصيل وملابسات الحادثة التى فجعت بها الجالية السودانية واسر الضحايا .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)