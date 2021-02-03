الهلال: خرجنا بفوائد لا تحصى من بطولة سيمبا

أكد عبد المهيمن الأمين، مدير الكرة بالهلال السوداني، أن مشاركة فريقه ببطولة نادي سيمبا التنزاني “سيمبا سوبر كب”، جاءت في الوقت المناسب، وأن الهلال خرج منها بفوائد متعددة وحل فريق الهلال ثانيا ببطولة نادي سيمبا التنزاني برصيد، بعد فوزه على مازيمبي الكونجولي (2-1).

وقدم عبد المهيمن الأمين، مدير الكرة بنادي الهلال، ورئيس بعثته في ذات الوقت إلى تنزانيا بالشكر الجزيل؛ لإدارة نادي سيمبا والتي أتاحت فرصة كبيرة للهلال لإقامة إعداد قوي ونموذجي، حسب وصفه لدور المجموعات بدوري مجموعات أبطال إفريقيا.

وأشاد الأمين، بمجلس إدارة النادي التنزاني في ظل حسن الاستقبال والضيافة وتوفير كل سُبل الراحة لبعثة النادي الأزرق وقال عبد المهيمن “توقف الدوري الممتاز السوداني جاء في وقت مناسب، الأمر الذي أتاح للهلال فرصة المشاركة في البطولة”، مشيراً إلى أن الهلال استفاد كثيرا من اللعب أمام سيمبا ومازيمبي في مباراتين قويتين أفادت اللاعبين والجهاز الفني كثيرا.

واستطرد وفق موقع كورة “الهلال خرج بفوائد فنية كبيرة لا تُحصى ولا تُعد؛ خصوصا العناصر التي رافقت البعثة”، موضحا أن دوري أبطال إفريقيا يحتاج إلى تجهيز أكبر عدد من العناصر، لا سيما وأن جائحة كورونا تتطلب تجهيز جميع عناصر الفريق.

وأضاف الأمين “الإدارة الرياضية ودائرة الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني تسعى لاستغلال أي توقف للدوري لخوض مباريات دولية ودية قبل أي مواجهة في دوري أبطال أفريقيا”.

الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)