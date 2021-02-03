ثلاثة مواجهات نارية فى الدوري الممتاز تعرف على النتائج

فاز فريق توتي على حي الوادي، 1-0، الثلاثاء، على ملعب الخرطوم الوطني، ضمن الأسبوع السابع للدوري السوداني الممتاز. عن طريق لاعبه عمر سفاري وبذلك رفع توتي رصيده إلى 8 نقاط،

وباستاد الخرطوم فرض فريق الشرطة القضارف التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه الأهلي الخرطوم تقدم الشرطة بهدف عمر ترومبيل، في الشوط الأول، وأدرك عنكبة التعادل للأهلي الخرطوم في الشوط الثاني.

وارتفع رصيد الأهلي الخرطوم إلى 10 نقاط، مقابل 5 نقاط في جعبة الشرطة القضارف.

وفى ذات المنافسة فاز الأمل عطبرة،بنتيجة 2-1 على المريخ الفاشر، على ملعب الخرطوم الوطني.

سجل للأمل عطبرة، الأمين سيد وعادل الفجر، فيما أحرز هدف المريخ الفاشر، حسن الحرية وارتفع الأمل عطبرة، برصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد المريخ الفاشر عند 4 نقاط.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)