مجلس الأمن والدفاع : قرارات وتدابير لعودة الحياة لطبيعتها في غرب دارفور وجنوب كردفان

عقد مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اجتماعه بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء تناول فيه عددا من الموضوعات المهمة، شملت الوضع الأمني الداخلي وعلاقات السودان الخارجية في محيطيها الإفريقي والعربي.
وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع في تصريح صحافي، إن المجلس أحيط علماََ حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد بالتركيز على بؤر ومناطق الصراع في غرب دارفور وجنوب كردفان، مبيناََ أن المجلس استمع إلى تقارير من الوفود الرسمية التي قامت بزيارات ميدانية لتلك الولايات.
وأضاف أن مجلس الأمن والدفاع اتخذ عدة قرارات وحزمة إجراءات وتدابير من شأنها الإسهام في هدوء الأحوال وعودة الحياة لطبيعتها وتجنب النزاعات والصراعات مستقبلاََ والتأمين على الحلول الآنية والمعالجات المستقبلية.
وأوضح وزير الدفاع أن الاجتماع ناقش مشاركة السودان الإيجابية في قمة البحيرات التي عقدت بجمهورية أنغولا والتي ناقشت الأوضاع السياسية والأمنية في إفريقيا الوسطى، وإيجاد الحلول المناسبة وآليات المصالحة بين الأطراف المتنازعة في إفريقيا الوسطى، استقرارا للمنطقة ودعما لجهود السلام.
كما تلقى المجلس تنويراََ من رؤساء الوفود السودانية المختلفة حول نتائج زياراتهم الخارجية في المحيطين الإقليمي والعربي، واطمأن المجلس على صحة موقف السودان من خلال الدعم الكبير الذي وجده في تثبيت حقه التاريخي في أراضيه وحقه القانوني في الدفاع عنها التزاما بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وقال وزير الدفاع إن المجلس تقدم بالشكر للإدارات الأهلية ومجالس الحكماء على دورهم الوطني تجاه جهود المصالحات والتعايش السلمي، وتوجه بالشكر كذلك للدول التي ساندت موقف السودان وحرصه على اتباع الوسائل السلمية والدبلوماسية في تذليل مشاكله الداخلية والخارجية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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