لجنة أمن ولاية شمال كردفان تحذر من إستغلال التظاهرات السلمية لأغراض اخرى

عقدت لجنة أمن ولاية شمال كردفان اجتماعا بأمانة الحكومة برئاسة والي الولاية خالد مصطفى وقال اللواء شرطة حقوقي حسن حامد أحمد مدير شرطة ولاية شمال كردفان مقرر لجنة الأمن أن الاجتماع وقف على الأوضاع الأمنية بالولاية بجانب الترتيبات المتعلقة باستئناف الدراسة لمرحلة الأساس.

كما ناقش الظواهر السالبة التي تحدث خلال الحراك والتظاهر من قبل بعض المجموعات المتفلتة التي تستغل التظاهر للنهلب والسلب والتخريب وترويع المواطنين، مشيرا إلى ما تم بمدينة الأبيض باستغلال التظاهرات من مجموعة أرادت إحداث التخريب لبعض المواقع ونهب ممتلكات المواطنين، واكد مدير شرطة الولاية إلقاء القبض على عدد من الاشخاص وفتح بلاغات ضدهم”.

وأشار مقرر لجنة أمن الولاية إلى ضرورة الالتزام بمسارات الحراك والتظاهر كحق كفله القانون للتعبير مع الالتزام بالسلمية، كما أكد قيام القوات النظامية بواجبها في تأمين التظاهرات، وأكد أن لجنة الأمن وجهت بمنع التظاهر بالأسواق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)