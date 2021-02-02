إجتماع مرتقب للنظر في إمكانية فتح الصالات واماكن التجمعات العامة

التقى عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارىء الصحية صديق تاور، الثلاثاء، نائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة خالد مهدي ابراهيم. وبحث الطرفان السبل الممكنة لمعالجة شكاوى القطاع الفني جراء تاثرهم بقفل الصالات ومنع الحفلات وفقا لقرارات واشتراطات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بمنع التجمعات والازدحام والعمل على الالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. وقال نائب مدير عام الشرطة إن اللقاء أمن على أهمية عقد اجتماع عاجل يضم اللجنة العليا للطوارىء الصحية بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم للنظر في إمكانية فتح الصالات واماكن التجمعات العامة وفقا للاشتراطات الصحية والمهام التي تقوم بها الشرطة باعتبارها الجهة المنفذة للقانون في هذا الصدد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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