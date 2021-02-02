التعايشي يغادر الى كينيا فى زيارة رسمية

توجه عضو مجلس السيادة الانتقال محمد حسن التعايشي، مساء الثلاثاء إلى كينيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، يُطلع خلالها القيادة الكينية على الأوضاع في السودان لا سيما على الحدود مع الجارة إثيوبيا.
وقال التعايشي إن زيارته لكينيا تأتي استكمالا للزيارة السابقة، واضاف بأنه سيلتقي الرئيس الكيني كينياتا لإطلاعه على موقف السودان من ملف سد النهضة، وتطورات الأوضاع على الحدود الشرقية مع الجارة إثيوبيا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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