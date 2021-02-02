عاجل.. مندوب السودان بجنيف يلتقي مدير منظمة أطباء بلا حدود

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 2 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اِلتقى السفير علي بن أبي طالب مندوب السودان الدائم بجنيف اليوم بمكتبه، بالمدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية ستيفن كورنيش.



وبحث اللقاء أنشطة المنظمة في السودان سيما جهودها المقدرة في دعم حكومة الفترة الانتقالية ضمن استجابتها للتصدي لجائحة كورونا، ودعم وزارة الصحة الاتحادية في برامج تعزيز قدرات النظام الصحي في السودان.

كما تناول اللقاء سبل دعم المنظمة لجهود الحكومة عبر تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للاجئين من إقليم التقراي الذين وصلوا معسكرات اللجوء بولايات شرق السودان.

الجدير بالذكر أن المدير العام للمنظمة ستيفن كورنيش سيزور السودان خلال الفترة من 4 إلى 15 فبراير ويلتقي خلالها برئيس مجلس الوزراء وعدد من مؤسسات الدولة.