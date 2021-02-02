عاجل| لقاء هام لـ"حمدوك" ومدير برنامج الغذاء العالمي

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 2 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز أطر الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.



جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء بالمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي السيد ديفيد بيزلي، وذلك بحضور مستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي د. عائشة البرير.

وثمَّنَ رئيس الوزراء جهود برنامج الغذاء العالمي تجاه السودان والتي أسهمت في عودته للمجتمع الدولي، مُشيداً بدور برنامج الغذاء العالمي في تقديم العون والمساعدة لمناطق البلاد التي تأثرت بالحرب والنزاع.

من جانبه هنّأ بيزلي د. حمدوك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتبارها خطوة تيسر من عمل البرنامج بالبلاد.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي استعداد البرنامج لتقديم أي مساعدة يطلبها السودان لضمان استقرار الفترة الانتقالية ومساعدته في اجتياز هذه المرحلة الصعبة من عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وتخفيف تأثيراتها عن المواطنين.

هذا وقد بحث اللقاء تعزيز أُطُر الشراكة بين حكومة السودان وبرنامج الغذاء العالمي والمشاريع القائمة والمستقبلية المشتركة بين الجانبين .