بدء العد التنازلي لتشغيل مصفاة الخرطوم

أعلنت وزاة الطاقة والتعدين عن بدء العد التنازلي لتشغيل المصفاة الخرطوم الجيلي و من المتوقع تشغيلها بعد 24 يوما.
وكشف د. حامد سليمان حامد وكيل النفط بوزارة الطاقة و التعدين اليوم في تعميم صحافي حسب ماورد بسونا ، عن ارتفاع نسبة التقدم في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية في مصفاة الخرطوم الجيلي إلى ٦٦٪.
ويذكر أن المصفاة تم إيقافها عن العمل لإجراءات الصيانة الدورية في أواخر شهر ديسمبر المنصرم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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