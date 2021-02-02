قافلة دعوية مصرية – سودانية تصل النيل الأبيض

وصل إلى ولاية النيل الأبيض اليوم “الثلاثاء”، وفد من الأئمة والوعاظ المصريين والسودانيين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وكان في استقبالهم مدير الأوقاف ومدير الدعوة بولاية النيل الابيض.
ومن المقرر أن يقيم الوفد، عدداً من الفعاليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع القيادات الدينية والمسؤولين في تلك الولايات.
يُذكر أن وزيري الشؤون الدينية والأوقاف في مصر والسودان توافقا في وقتٍ سابق بحسب صحيفة السوداني ، على تبادل الزيارات في مجال الأئمة والوعاظ والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الدعوة ونشر الثقافة الإسلامية.
وتأتي هذه القافلة الدعوية برعاية وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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