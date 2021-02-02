حميدتي.. يناقش مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالحرب

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية ديفيد بيزلي.
وناقش اللقاء السبل التي تمكن برنامج الأغذية العالمي من توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في انحاء البلاد لا سيما المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور والمنطقتين في اعقاب توقيع اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح.
وأكد النائب الأول على دعم خطط برنامج الاغذية العالمي بالبلاد والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحتاجة بالسودان، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج في مساعدة المحتاجين.
من جانبه هنئأ ديفيد بيزلي برفع العقوبات عن السودان وتوقيع السلام مع حركات الكفاح المسلح ، وبحسب صيحفة حكايات ،أكد أن البرنامج يعمل في كل مناطق السودان ويقدم مساعداته للشرائح المحتاجة بصرف النظر عن مواقعهم الجغرافية، وتوجهاتهم السياسية وانتماءتهم الدينية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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