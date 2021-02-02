حزب الأمة القومي يصدر بياناً بشأن ترشيح نصر الدين مفرح

أكد الأمين العام والناطق الرسمي لحزب الأمة القومي الواثق البرير، اليوم الثلاثاء، أن عملية ترشيح جميع الأحباب قد تمت بصورة مؤسسية وديمقراطية، عبر لجنة الترشيحات ومجلس التنسيق، والمكتب السياسي.

وقال البرير في بيان إنه بحسب صحيفة حكايات : ” دار في بعض وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين لغط حول ترشيحات حزب الأمة القومي لممثليه في الحكومة الإنتقالية المقبلة وتركزت الأخبار المغلوطة حول ترشيح الحبيب نصر الدين مفرح بأن هنالك خلاف داخل مؤسسات الحزب حول ترشيحه”.

وأشار إلى أن ترشيحات الحزب رُوعي فيها كافة الشروط المطلوبه التي تعتمد الكفاءة والخبرة والبلاء والعطاء ولا صحة لما يُتَداول من أخبار غير دقيقة الغرض منها خلق بلبلة داخل الحزب من بعض الجهات صاحبة الغرض.

كما أكد الأمين العام لحزب الأمة القومي، أن أخبار الحزب متاحة عبر مكتب الناطق الرسمي، ونأمل من أجهزة الإعلام تحري الدقة في نشر أي معلومة تخص الحزب وأخذ المعلومة من مصادرها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)