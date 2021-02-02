عاجل.. التعايشي يتوجه إلى كينيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 2 فبراير 2021

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توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي، مساء اليوم، إلى جمهورية كينيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، يُطلع خلالها القيادة الكينية على الأوضاع في السودان لا سيما على الحدود مع الجارة إثيوبيا.



وكان في وداعه بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

وقال التعايشي في تصريح صحافي، إن زيارته لكينيا تأتي استكمالا للزيارة السابقة، مشيراً إلى أنه سيلتقي غدا بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، بجانب إطلاعه على موقف السودان من ملف سد النهضة، وتطورات الأوضاع على الحدود الشرقية مع الجارة إثيوبيا.

ويرافق عضو مجلس السيادة الانتقالي خلال الزيارة، السفير إبراهيم بشرى مدير المكتب التنفيذي بوزارة الخارجية.