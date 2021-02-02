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عاجل.. دقلو يؤكد التزام الدولة بدعم خطط برنامج الأغذية العالمي بالبلاد

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 2 فبراير 2021

عاجل.. دقلو يؤكد التزام الدولة بدعم خطط برنامج الأغذية العالمي بالبلاد

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متابعات - اخبار الخليج 365

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو التزام الدولة بدعم خطط برنامج الأغذية العالمي بالبلاد والعمل على تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المتأثرة بالبلاد.

وأشاد لدى لقائه بمكتبه اليوم، بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج  لمساعدة المحتاجين، لا سيما في المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور والمنطقتين، مثمنا دوره في أعقاب توقيع اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح.

من جانبه هنأ ديفيد  بيزلي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة برفع العقوبات عن السودان وتوقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكد أن البرنامج يعمل في كل مناطق السودان ويقدم مساعداته للشرائح المحتاجة بصرف النظر عن مواقعهم الجغرافية، وتوجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الدينية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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