فرنسا تنفذ مشروعا نموذجيا في الجزيرة

وقف السيد رفاييل سانتوز الملحق الإقتصادي بالسفارة الفرنسية في الخرطوم وعدد من ممثلي الشركات الزراعية الفرنسية العاملة في مجال الآليات والإدارة الزراعية وشركة إير بص المتخصصة في صور الأقمار الصناعية برفقة المسئولين بمشروع الجزيرة وعمليات الري صباح اليوم على نظم الري بمشروع الجزيرة والتركيبة المحصولية والعقبات التي تعترض عمليات الري .

من جانبه أعلن المستشار الإقتصادي بالسفارة الفرنسية في تصريح بحسب لسونا، أن الزيارة تستهدف تنفيذ مشروع نموذجي داخل مشروع الجزيرة لتقديمه للمانحين العالميين لتنفيذ تجارب مماثلة أو التوسع في المشروع نفسه بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية عبر الشركات الفرنسية بغرض الإستفادة من الخبرات والتجارب الفرنسية في القطاع الزراعي.

وعزا إختيار مشروع الجزيرة بإعتباره أكبر مشروع في العالم يعتمد على الري الطبيعى .

من جانبه أعلن الدكتور عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة إن زيارة الوفد الفرنسي للمشروع جاءت نتيجة لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والإنفتاح على العالم لجذب التقانات الحديثه لإحداث نهضة شاملة في القطاع الزراعي.

ولفت إلى زيارة الوفد شملت الوقوف سير نمو محصول القمح والبصل بمكتب درويش بالقسم الوسط وسير عمليات الري بقسم ري البساتنة .

وأكد المهندس قسم الله خلف الله مدير عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية أن زيارة الوفد الفرنسي لمشروع الجزيرة جسدت أهمية المشروع لدعم الإقتصاد الوطني وأعلن إنتظام عمليات ري محاصيل العروة الشتوية بنسبة تجاوزت 95‰ مقرا بوجود بعض الإختناقات في الأقسام الطرفية وقال إن محصول القمح يبشر بإنتاجية عالية .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)