تاور يوجه ولاية البحر الاحمر بوضع خطة لتعزيز التوافق المجتمعي

وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور حكومة ولاية البحر الأحمر بوضع خطة متكاملة وتكوين لجنة بمشاركة الجهات ذات الصلة لتحقيق التوافق في قضايا السلم الاجتماعي والتعايش بين كل مكونات الولاية خلال المرحلة المقبلة.

ودعا خلال لقائه ، بالقصر الجمهوري اليوم ، والي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي اوهاج ، الي استكمال كشوفات الطلبة والطالبات الخاصة بالمنح الجامعية لابناء الولاية في جمهورية مصر العربية والإعداد والترتيب الجيد لمتطلبات الدراسة قبل بداية العام الدراسي في سبتمبر القادم.

وأشار والي البحر الاحمر ، في تصريح صحفي، بحسب سونا ، الي انه اطلع عضو مجلس السيادة ، على عملية الحوار المتواصلة بين كل المجموعات والمكونات الموجودة بغرض تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن بالولاية.

وأكد شنقراي التزام حكومته بتنفيذ قرارات واشتراطات اللجنة العليا للطوارئ الصحية ، فيما يتعلق بالتدقيق في نقل البواخر للركاب بين مينائي جدة وسواكن.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)