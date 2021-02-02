تبيدي: المرحلة تقتضي التعامل بعقلانية وتناسي الخلافات

قال الناطق الرسمي للحزب الاتحادي الديمقراطي “الشرعية الثورية” علي يوسف تبيدي إن خلافنا يجب ان لا يخرجنا عن الحوار العقلاني مشيرا الى ان المرحلة تقتضي التعامل معها بعقلانية لافتا الى ان المخاطر لازالت تحاصر ثورة ديسمبر المجيدة .

وأكد اهمية الابتعاد عن الخلافات التى تقود الى الاضرار بالقضية التي بذلت من اجلها الارواح مشيرا الى ان الخلافات تعمل على بذر الشقاق و التفرقة.

وبحسب سونا ، طالب بالتركيز على المرحلة وتناسي الخلافات معتبرا المرحلة مرحلة بناء مفاهيمي و العمل على خلق مزيد من التماسك الوطني وعدم التكالب على السلطة

وقال ان شهداء ثورة ديسمبرالمجيدة قدموا ارواحهم من اجل حلول كاملة وعدم الارتضاء بانصافها لبناء وطن مليء بالخير لمقبل الايام

الخرطوم(أخبار الخليج 365)