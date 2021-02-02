المحكمة ترفض حظر النشر في قضية انقلاب الإنقاذ وتستبعد وكيل نيابة

رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين بتدبير انقلاب الإنقاذ والمنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، رفضت طلب حظر النشر في القضية تنفيذاً لمبدأ العلنية في المحاكم والوصول إلى محاكمة عادلة المتهمين.

وبحسب صحيفة حكايات، كان عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين تقدم بطلب إلى المحكمة لمنع النشر في القضية. كما رفضت المحكمة طلب تعليق إجراءات المحاكمة في القضية بسبب جائحة كورونا.

وفي السياق وافقت المحكمة على طلب النيابة العامة باستبعاد وكيل النيابة أحمد الحلا الذي تولي ملف التحريات في البلاغ، وأعلنت المحكمة استبداله بعضو لجنة التحقيق والتحري في البلاغ عقيد شرطة جمال محمد الخليفة.

فيما حددت المحكمة جلسة أخرى بعد أسبوعين لسماع المتحري الجديد في البلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)