الأرصاد الجوية: أجواء دافئة إلى حارة نهاراً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تستمر درجات الحرارة العظمى و الصغرى في الارتفاع التدريجي في اغلب انحاء البلاد لتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبياً نهاراً مائلة للبرودة في أواسط البلاد ليلاً وعند الصباح الباكر و أجواء باردة نسبياً في مدن شمال و شمال غرب البلاد .

وأشار التقرير بحسب (سونا)، إلى أن البلاد تسودها رياح شمالية وشمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة أحياناً

وتوقع التقرير تكون أشكال متقطعة من السحب متوسطة الارتفاع على اجزاء متفرقة من امتداد ساحل البحر الأحمر

وأضاف التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة تبلغ 40 درجة مئوية في مدينة القضارف وأدنى درجة حرارة متوقعة تبلغ 12 درجة مئوية في وادي حلفا مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم تبلغ 35 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)