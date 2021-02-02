تدشين “الوثبة الثانية” من برنامج الصرف النقدي المباشر للفقراء بالفاشر

دشن أمين ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور حامد أحمد حامد جبارة اليوم بحي النصر (أ) بمدينة الفاشر الوثبة الثانية من برنامج الصرف النقدي الأفقي المباشر للفقراء والذي ينفذه مكتب زكاة محلية الفاشر، حيث تستهدف الوثبة عدد (1165) مستفيداً بعدد (117) حياً من أحياء مدينة الفاشر بتكلفة 3 ملايين و495 ألف جنيه.

وأعلن أمين ديوان الزكاة بالولاية خلال مخاطبته اليوم بحسب (سونا)، برنامج الوثبة الثانية بحضور لجان الزكاة القاعدية للقطاع الشمالي والذي ضم (12) حياً بجانب لجان المقاومة ، أعلن عن إيقاف الصرف النقدي المباشر على الفقراء بمكاتب الزكاة على مستوى المحليات وإنزاله بمواقع سكنهم بالأحياء والقرى والفرقان عبر لجان الزكاة القاعدية الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرآ وذلك تنفيذاً للسياسة الكلية للديوان.

وجدد جبارة المضي قدماً في سبيل الوصول للشرائح المستهدفة بمختلف المناطق، داعياً الفقراء بعدم التوجه لمكاتب الديوان لتقديم طلبات المساعدة بأعتبار أن ذلك من صميم عمل لجان الزكاة القاعدية.

وقال إن الزكاة تعول كثيراً علي لجان الزكاة في حصر وإختيار الفقراء بكل دقة وشفافية وعدالة. وتعهد جبارة بتنفيذ المزيد من المشروعات التي من شأنها إخراج الفقراء من دائرة الفقر فضلآ عن تدخلاتها في مجالات الصحة والتعليم والمياه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)