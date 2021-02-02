ضبط كمية من الكوكايين بالنهود في طريقها للخرطوم

تمكنت إدارة شرطة مكافحة المخدرات بمدينة النهود بولاية غرب كردفان من ضبط كمية من الكوكايين بأحد البصات السفرية في طريقها إلى العاصمة الخرطوم.

وأبان مدير إدارة شرطة مكافحة المخدرات بولاية غرب كردفان المقدم شرطة عبدالباسط بلال أن الكمية التي تم ضبطها بلغت (89) جرام من الكوكايين عالي التركيز.

وقال إن خبراء بإدارة المخدرات أفادوا بإمكانية تحوير هذه الكمية الى مايزيد عن ثمانية كيلو جرام وذلك بعد اضافة بعض المواد اليها، مشيراً إلى أن هذا النوع من المخدرات يتم تهريبه من أمريكا الجنوبية عبر دول غرب افريقياً إلى الخليج.

وأكد عبدالباسط أهمية حماية وسلامة المواطن من كافة الظواهر السالبة وذلك من خلال سد الطرق التى من شأنها التأثير على العقل البشري، متعهداً بتنفيذ توجيهات المدير العام لشرطة مكافحة المخدرات عبر النداء الذى اطلقه بأن العام 2021 هو عام مكافحة المخدرات.

وبحسب (سونا)، أن ضبطية الكوكايين هذه تعتبر الأولى من نوعها بغرب كردفان حيث لم تشهد الولاية من قبل هذا النوع من المخدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)