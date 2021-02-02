جبهة “تمازج” توجه قواتها بعدم لبس “الكاكي” وحمل السلاح في المدن

أكد الفريق إبراهيم حامد قائد هيئة الأركان للجبهة الثالثة تمازج وقوفهم مع القوات المسلحة السودانيه ومدها بقوات متى ما طلب منها ذلك لسد الثغور فى الجبهة الشرقية.

وشدد خلال مؤتمر صحفي على قواته بالإلتزام الصارم بالتوجيهات العليا للقيادة وعدم لبس الكاكي وحمل السلاح فى المدن، مشيراً إلى ان تلك المظاهر تعد خرقا لاتفاقيه السلام، واضاف ان قطاع جلهاك تم فصلهم من تمازج، وبشر بقرب الترتيبات الامنيه لقواته وزاد على الجميع ان يتوجهه ناحية الميدان لمساعدة اللجان الفرعية.

وأوضح حامد بحسب صحيفة المواكب، ان تمازج تضم كل المناطق الحدوديه وانهم كحركة مسلحة لديهم رؤية سياسيه واقتصادية ولكن بعد الترتيبات الامنيه، مضيفا نعمل على التحول كحزب سياسي حال الفراغ من العمل الترتيبات الامنيه.

ونبه إلى انهم موقعون فى اتفاقيه جوبا التى شهدها المجتمع الدولى بقيادة محمد قرشي. وحول مناطق التماس التى تنتشر فيها قواتهم كأبيي أكد ابراهيم ان هناك ترتيبات تمضي لتكوين قوة مشتركة تنتشر على الشريط الحدودي بين السودان وتشاد وجنوب السودان وافريقيا الوسطي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)