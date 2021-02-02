مديرو جامعات يطالبون بالإبتعاد عن المعادلة الحزبية في تسمية وزير التعليم العالي

بعث نحو (33) من مديري الجامعات السودانية رسالة لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس الاثنين، أثنوا خلالها على دور رئيس الوزراء في مجابهة التحديات الماثلة والمحيطة بالمرحلة الانتقالية عقب انتصار ثورة ديسمبر.

وأشاروا إلى أن تعيين وزير للتعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للمعادلة الحزبية من شأنه أن ينقص من دور المجلس القومي للتعليم العالي والمساس بمبدأ استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وأوصت الرسالة بحسب صحيفة السوداني الدولية، بأن يكون المجلس القومي للتعليم العالي السلطة المسؤولة عن تسيير الوزارة، وأن يقوم المجلس بترشيح من يراه مناسباً لإدارة الوزارة (كوزير) فيما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية.

وقالت إن إدارة الجامعات ظلت تعمل في تناغم تام مع السياسات التي وضعتها الوزارة بقيادة البروفسير انتصار صغيرون، مما ساعد في تحقيق الكثير من النجاحات ومن أهمها الاستقرار الذي شهدته أروقة الجامعات منذ تولي الحكومة الانتقالية مقاليد السلطة التنفيذية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)