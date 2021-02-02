الحزب الاتحادي “الأصل”: الحديث عن حكومة “الطوارئ” انقلاب على الثورة

أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وقوفه الصلب والثابت مع أهداف الثورة، داعياً للإسراع بتكوين الحكومة المدنية الانتقالية المرتقبة وفق ما حددته الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا، لتشرع في حلحلة القضايا الوطنية الملحة وقضايا العيش الكريم للشعب السوداني.
ولفت رئيس الحزب الاتحادي الأصل بالولايات المتحدة الأمريكية، أحمد السنجك في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن أي نكوص أو وضع عراقيل أمام الحكومة المدنية سيكون أمراً مرفوضاً من قبل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
كما أكد السنجك رفض الحزب لتهديدات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتكوين حكومة طوارئ مما اعتبره الحزب انقلاباً على ثورة الجماهير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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