حكمت محكمة شرق النيل علي العازف الشهير الحبر سليم بغرامة مالية قدرها خمسون ألف جنيه وعدد من العازفين كانوا برفقته .
من جانبه رفض الموسيقي الحبر سليم والفنان البحراوي والعازفون محمد أبو سريع وجمال الله جابو وسيف محمد احمد الذي وقعت عليهم العقوبة تسديد الغرامة وفضلوا البقاء في السجن .
وتعود التفاصيل بحسب صحيفة السوداني، أثناء مشاركته بالعزف مع الفنان هشام درماس الذي غادر الحفل قبل المداهمة والفنان البحراوي الذي القي القبض عليه ومجموعة من العازفين في حفل مجاملة بمنطقة شرق النيل بالحاج يوسف وتم الزج به في الحراسة لمدة خمس ساعات.
وقتها لم تصدر اي عقوبة ضدهم وتم تأجيل محاكمتهم وتم تحديد يوم الامس الإثنين جلسة للنطق الحكم .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حبسه لخمس ساعات وتغريمه.. الموسيقار سليم يرفض تسديد الغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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