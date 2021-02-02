شاهد بالفيديو.. بعد مرور سنوات طويلة الغزال مهند الطاهر يكشف لأول مرة عن مشكلته مع البرنس هيثم مصطفي والسبب مباراة قمة بين الهلال والمريخ

كشف لاعب الهلال السوداني السابق مهند الطاهر لأول مرة عن سبب مشكلته مع قائده السابق في الفريق هيثم مصطفى وذلك بعد أن تحدث الكثيرون عن وجود خلافات بين هيثم ومهند خصوصاً بعد رحيل القائد عن الهلال للمريخ ومحاولة عودته مرة أخرى.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن اللاعب الملقب بالغزال نفى في بداية حديثه للصحفي محمد الطيب الأمين في حوار تلفزيوني تم بثه في وقت سابق وجود أي خلاف بينه وبين البرنس.

لكنه عاد وأكد أن الخلاف الوحيد الذي نشب بينهم كان بمعسكر المنتخب الوطني, وذكر الغزال أن سبب الخلاف هو مباراة في نهائي كأس السودان بين الهلال والمريخ.

وتابع بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: هذه المباراة تحديداً أنا لم أشارك فيها وكنت أشاهدها من المنزل, وعلى ما أذكر أن هي هذه المباراة رفعت جماهير المريخ لافتات ضد الكابتن هيثم مصطفى وهو ما أغضب اللاعب ورفض بعدها الانضمام لمعسكر المنتخب.

بعدها ذهب أنا لمعسكر المنتخب دون أن أعلم الخلاف أصلا وهو الأمر الذي تسبب في مشكلة أو سوء فهم بيني وبين هيثم لكن تم تداركه وسريعا وتم حله بعد يوم واحد فقط.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

(أخبار الخليج 365)