رئيس بعثة “يونتاميس” يصل البلاد

وصل فجر اليوم الثلاثاء، ممثل الأمين العام رئيس بعثة “يونتاميس”، فوبكر بيرتس، للبلاد لتقد منصبه الخاص بتنفيذ القرار الأممي 2524.
وكان في استقباله السفير عمر الشيخ إنابةً عن الحكومة السودانية، مرحباً بالثقة التي أولاها إياه مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ودعم الحكومة السودانية، لترشيحه واعتماده ممثلاً للأمين العام ورئيساً للبعثة.
وأكد عمر ثقته في تجارب ومؤهلات فولكر لقيادة البعثة وتوظيفها في دعم لقضايا الانتقال الشائكة بالبلاد.
في وقت أكد فيه فولكر تطلعه لانطلاقة العمل الرسمي للبعثة وتسخير كل الدعم الفني والدبلوماسي الممكن حول المجالات الأربعة لعمل البعثة، مشيراً إ بحسب صحيفة السوداني، لى أن ذلك بالتشاور والتعاون والتنسيق مع مؤسسات الحكم الانتقالي.
وسيباشر رئيس بعثة “يونتاميس”، أعماله بلقاءات مكثفة مع قيادات هياكل السلطة الانتقالية بالبلاد بعد فترة الحجر الصحي الخاصة بجائحة كورونا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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