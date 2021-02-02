تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطن سوداني إقترح بامكانيته الخاصة طريقة لتوليد الغاز من مكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت سوداني ولاتحتاج لبذل جهد كبير. وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد قام المواطن بتوضيح الطريقة الصحيحة ووصفها للمواطنين حتى يتمكنوا من القيام بتلك العملية وترك إستخدام الغاز الذي أصبح غالي التكلفة بجانب صعوبة الحصول عليه. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: بعد إنعدامه وإرتفاع سعره ..مواطن سوداني يبتكر طريقة سهلة وبسيطة لتوليد الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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