تفاصيل جديدة بشأن احتواء خلافات (الثورية) حول وزارتين

كشفت مصادر موثوقة عن تكوين لجنة مصغرة من قبل مجلس السيادة، لرأب الصدع داخل الجبهة الثورية بسبب وزارتين. ووفقاً للبيان – أمس الاثنين، فإن قيادات “الجبهة الثورية” تسعى لحل الخلاف وتنفيذ المصفوفة الزمنية في موعدها المحدد، عقب خلافات حادة بين حركتي مني أركو مناوي، والطاهر حجر، حول وزارتي التعدين والتنمية الاجتماعية. وأفادت متابعات المصادر بحسب صحيفة السوداني الدولية، بإنعقاد اجتماع عاجل داخل القصر الجمهوري لذات الغرض وتشكيل الحكومة في موعدها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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