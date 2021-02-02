التوم هجو: لم نسلم قائمة مرشحي (الثورية) لحمدوك بسبب عدم الاتفاق

قال رئيس مسار الوسط بالجبهة الثورية التوم هجو، إن مجموعتهم لم تسلم أسماء مرشحيها لمجلس الوزراء إلى رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك حتى الآن لعدم الاتفاق مع مجموعة الهادي إدريس.

وأوضح هجو أن الخلاف في جوهره يتعلق بمشروع الجبهة الثورية المتوافق عليه من قبلهم والذي يشهد خروقات ومحاصصات جهوية وعدم التزام باتفاق جوبا للسلام من قبل أطراف داخل (الثورية)، الامر الذي سيلقي بظلال سالبة وغامضة على المولود الجديد (الحكومة) الذي ينتظره الشعب .

وقال بحسب صحيفة السوداني، إن تلك الظلال ستعيق الهدف المنشوود بأن تكون فترة الانتقال من التناقض والتشاكس إلى مرحلة السلام وأن تكون فترة السلام حداً فاصلاً بين الفشل والنجاح، لكن ظهرت بعض العقبات والاهتزازات في اطراف السلام وانشقاقات مقلقة جداً تصيب اطراف السلام بجرثومة الاولويات المقلوبة – على حد قوله.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)