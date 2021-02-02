الغرفة التجارية : المواطن فقد القدرة على الشراء بسبب الغلاء

شددت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم، على استمرار الزيادات في السلع كافة، وربطت ذلك بتوالي ارتفاع سعر الصرف.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالخرطوم، حسن عيسى، ان المواطن فقد القدرة على الشراء بسبب الغلاء، مشيرا للزيادات المستمرة في أسعار السلع ،موضحا ان عرض السلع كبير ولايوجد شح في البضائع، ولكن الطلب (ضعيف جدا)، مشيرا بحسي صحيفة السوداني، الى ان هناك زيادات في اسعار السلع دون استثناء، خاصة الدقيق والزيوت والشاي، والعدس والارز والسكر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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