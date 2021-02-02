(الأمة) يطالب بإسناد حقائب الخارجية والاقتصاد والأمن للمقتدرين

دعا حزب الأمة القومي شركاء العملية السياسية لتجاوز المنفعة والنظر للمصلحة الوطنية بتولية أمر الاقتصاد والعلاقات الخارجية والمسؤولية الأمنية لأبناء الوطن المقتدرين، لاسيما المخلصين منهم والذين يتمتعون بعلاقات داخلية وخارجية واسعة. ونفى نائب رئيس الحزب الفريق صديق إسماعيل، أن يكون الحزب وراء تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، واتهم في تصريح بحسب وكالة السودان للانباء بعض الجهات بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالتعطيل وممارسة الاستخفاف والاستعلاء وممارسة الوصايا على حزب الأمة . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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