شدد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية مراعاة التعدد والتنوع في التشكيل الوزاري الجديد
وقال حمدوك في تعميم لإعلام مجلس الوزراء مساء امس (نريد وزارة كل سوداني يشوف نفسو فيها) وأكد التزام الحكومة بالعمل مع الجميع لتحقيق السلام الشامل بكل البلاد.
والتقى حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بوفد الحزب القومي السوداني. وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة التوافق على أدوات وعمليات يتم من خلالها حل قضايا التهميش بكل أنواعه وبشكل نهائي، وأشاد د. حمدوك بحسب صحيفة السوداني، بدور الحزب القومي السوداني، وطالب وفد الحزب بالاستمرار لأن يكونوا جسراً مهماً ومساهماً محورياً في التأسيس لعملية سلام شامل ومستدام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك : نريد وزارة يرى كل سوداني نفسه فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.