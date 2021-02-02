حمدوك : نريد وزارة يرى كل سوداني نفسه فيها

شدد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية مراعاة التعدد والتنوع في التشكيل الوزاري الجديد

وقال حمدوك في تعميم لإعلام مجلس الوزراء مساء امس (نريد وزارة كل سوداني يشوف نفسو فيها) وأكد التزام الحكومة بالعمل مع الجميع لتحقيق السلام الشامل بكل البلاد.

والتقى حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بوفد الحزب القومي السوداني. وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة التوافق على أدوات وعمليات يتم من خلالها حل قضايا التهميش بكل أنواعه وبشكل نهائي، وأشاد د. حمدوك بحسب صحيفة السوداني، بدور الحزب القومي السوداني، وطالب وفد الحزب بالاستمرار لأن يكونوا جسراً مهماً ومساهماً محورياً في التأسيس لعملية سلام شامل ومستدام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)