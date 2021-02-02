النيابة تشطب بلاغاً لـ(زين) في مواجهة الشفافية السودانية

شطبت نيابة الصحافة والمطبوعات بلاغاً لشركة زين – السودان – في مواجهة الشفافية السودانية، وحسب النيابة فإن عدم توفر بينة كافية أسقط الدعوى التي تقدمت بها الشركة، استدعت على إثره شرطة الخرطوم شمال رئيس المنظمة د. الطيب مختار لأخذ أقواله في الإجراءات المتخذة بواسطة زين – إشانة السمعة.

وذلك عقب منتدى بعنوان: (الشفافية وقطاع الاتصالات وحماية المستهلك في ديسمبر 2018) نادى فيه المتحدثون بإعادة ترتيب قطاع الاتصالات ليصب في مصلحة الاقتصاد السوداني مع أهمية الوفاء بحقوق المستهلك – المواطن – ومنها تجويد الخدمة وانتشارها ومعقولية الأسعار في إطار متوسط دخل الفرد. بالأضافة إلى إعمال المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لمنع القطاع الخاص من الضلوع في الفساد.

وقالت المنظمة بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن الضرورة تقتضي إعادة النظر من جانب الدولة في واقع قطاع الاتصالات ومستقبله بما يضمن الحقوق وتجنب أي آثار سالبة قد تنتج عن أي ممارسات غير رشيدة في هذا القطاع الحيوي ليصب (أولاً) في مصلحة الاقتصاد السوداني، وليقود البلاد إلى مجتمع المعرفة وشكا عدد من المتعاملين “عملاء” شركة الهاتف السيار زين من تردي خدمة الإنترنت بالشبكة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)