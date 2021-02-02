المريخ يستقبل مدربه الجديد والمساعد المغربي اليوم

ينتظر أن يكون وصل العاصمة الخرطوم في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء المدير الفني الجديد لنادي المريخ نصر الدين النابي ومساعده المغربي حمادي سقمير قادمين من بلجيكا تمهيداً لتوقيع العقود بشكل رسمي مع المريخ ومباشرة عملهما مع الفريق الذي سيعود للتنافس المحلي يوم غد الأربعاء بمواجهة الأهلي شندي.

وكانت رحلة النابي ومساعده المغربي نحو الخرطوم بدأت ظهر أمس عبر الخطوط التركية.

وبحسب متابعات، فإن المدير الفني للمريخ سيقود تدريب الفريق اليوم لكنه سيترك أمر إدارة مباراة الفريق غداً للطاقم المعاون الموجود حالياً.

وتفيد متابعات بحسب صحيفة الصيحة، أن المريخ يتجه لتقديم طلب لتأجيل مباراة الفريق أمام الشرطة القضارف للسفر مبكراً إلى مصر لإقامة معسكر بالإسماعيلية بطلب من المدير الفني الجديد

الخرطوم: )أخبار الخليج 365)