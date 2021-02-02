حسين الصادق يعتذر لجمهوره

اعتذر الفنان حسين الصادق لجمهوره عن انقطاعه عنهم طوال الفترة الفائتة. وبحسب مصدر ابتعد الصادق عن المسارح في الحفلات الخاصة والعامة بأمر فيروس كورونا، كما أنه لم يقدّم أعمالاً جديدة.
واعترف “الدكتور: بأنه مقصّر في حق محبيه، مقدماً لهم ما يمكن اعتباره “تصبيرة”. ونشر حسين لمتابعيه فيديو من حفل كان أحياه لصالح “ليالي البروف”، وظهوره فيه وهو يردد أغنية “يا قماري الحي”، وكتب مع المقطع بحسب صحيفة الصيحة: “مساء الورد عليكم، عشان طولنا منكم ومن الحفلات قلنا نتصبر حبة، ربنا يرفع الوباء والبلاء يا رب..
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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