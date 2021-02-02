أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

*صحيفة السوداني:

“حمدوك” يتسلم قائمة ترشيحات الحرية والتغيير للحكومة الجديدة

لجان المقاومة تتوعد الحكومة وتطالب بحل قوى الحرية والتغيير

الحزب الشيوعي: ميزانية 2021 هي ميزانية للجوع والفقر والمرض، لذا يجب رفضها والعمل على إسقاطها

زيادة تعرفة فاتورة المياه بولاية الخرطوم

حركة عبد الواحد تحذر الخرطوم من إشعال حرب شاملة

نقابة المحامين تدين تعرض محام إلى حبس غير مشروع بشرطة الأزهري وتقيد دعوى جنائية بمواجهة ضابط

* صحيفة صوت الأمة الالكترونية:

المدير الاقليمي للبنك الدولي يتعهد بتمويل قطاع النفط السوداني

ضبط شبكة تتاجر بالادوية بطريقة غير شرعية

الشيوعي يصف موازنة 2021 بميزاينة الجوع والفقر

هيئة مياه ولاية الخرطوم توضح أسباب زيادة تعرفة مياه الشرب

*صحيفة القوات المسلحة :

ياسر العطا : لن نفرط في شبر من أرض السودان

رئيس هيئة الأركان : القوات المسلحة حريصة علي تحقيق السلام في ربوع البلاد

البرهان يطلع علي رؤية الاتحادي الاصل للوضع الراهن بالبلاد

دقلو يعود للبلاد بعد زيارة رسمية لدولة قطر

*صحيفة النيل الدولية:

حمدوك يتسلم قائمة الترشيحات لمجلس الوزراء

الشيوعي يدعو لاستقالة الحكومة بشقيها العسكري والمدني

هيئة مياه ولاية الخرطوم توضح أسباب زيادة تعرفة مياه الشرب

هبوط قياسي للعملة السودانية والدولار يتجاوز الـ 350 جنيهاً

39 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات وتعافي 94 بالبلاد

صحيفة أخبار اليوم:

حمدوك يتسلم قائمة ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء.

نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تشطب البلاغ في مواجهة د.التجاني سيسي.

تصريحات لوزير الخارجية بعد ختام زيارة حميدتي للدوحة.

زيادة كبيرة في تعرفة المياه بولاية الخرطوم والهيئة توضح الأسباب.

القيادي الشيوعي د.صدقي كبلو: سوف نسقط ميزانية 2021م والسايقي واصلي.

*صحيفة الوطن:

زيادة كبيرة ومفاجئة في فاتورة المياه تجاوزت (٣٠٠٪)

الشيوعي يطالب مجلسي السيادة والوزراء بالاستقالة ويهدد بإسقاط الحكومة

مصر ترفض تسليم قوش وكمال حسن علي

قيادي سياسي يجمع يهود السودان في ملتقي بالخرطوم الاسبوع المقبل

حزب الأمة القومي يكشف أسباب تعطيل إعلان التشكيل الحكومي

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)