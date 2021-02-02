السودان.. مواطنون يقتحمون حقلا نفطيا ويحتجزون عماله

اقتحم مواطنون سودانيون، يوم الإثنين، حقلا نفطيا، بولاية غرب كردفان “بليلة”، واحتجزوا العاملين في عنابر السكن، احتجاجا على إنقضاء أجل المدة الزمنية لتلبية مطالبهم وعدم تنفيذ الوعود التي وعدهم بها وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان.

وأفاد شهود عيان لصحيفة أخبار الخليج 365، أن الحقل النفطي، بمنطقة “بليلة” شهد توترات واسعة، عقب اقتحام مواطني المنطقة للموقع، واحتجاز العمال داخل عنابر السكن ومنعهم من التوجه للعمل لتبديل الورديات العاملة في الحقل والتي ظلت تعمل نحو أكثر من 20 ساعة حتى لا يتوقف الإنتاج.

ويقع حقل “بليلة” النفطي ضمن امتياز شركة “بترو إنرجي” المحدودة وهي شراكة بين عدة شركات منها مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وينتج حقل “بليلة” نحو 22 ألف برميل من النفط يوميا.

وسبق أن رفعت الحركات الاحتجاجية التي تقودها مكونات شبابية من أهل المنطقة، مذكرة إلى وزارة الطاقة والتعدين، تطالب بالتنمية والخدمات والتوظيف لأبناء المنطقة ومعالجة مشكلة تردي الخدمات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)