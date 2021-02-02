برنامج بدني خاص للدوليين في الهلال

كلف نادي الهلال السوداني مدرب الأحمال فتحي بشير بالإشراف على تدريب لاعبي الفريق الـ 10 الذين تخلفوا عن السفر لبطولة نادي سيمبا الودية الأسبوع الماضي.

وأوضح فتحي بشير مساء الإثنين: “اتصلت بي الأمانة العامة والإدارة العامة لنادي الهلال وأبلغوني بتوجيهات الجهاز الفني للفريق المتواجد بتنزانيا”.

وبيّن أنه سيشرف على تدريب لاعبي الفريق الدوليين، مشيرا إلى أن مسؤولي الهلال “قدموا برنامج التدريب الذي سوف أطبقه”وأضاف فتحي بشير أن مهمته تبدأ بحصة تدريبية صباح الثلاثاء بملعب دار الرياضة

واللاعبون الـ10 الذين كانوا في تجمع المنتخب السوداني وفق موقع كوورة هم:

علي عبدالله أبوعشرين، أحمد إبراهيم وضاح، فارس عبدالله، محمد أحمد إرينق، بشة الصغير، نصرالدين الشغيل، سمؤال ميرغني، أبوعاقلة عبدالله، محمد عبد الرحمن، نزار حامد، وعيد مقدم.

وسبق لفتحي بشير أن عمل في نادي الهلال على فترات متقطعة، لكنه انتظم مع الفريق خلال المواسم الـ 3 الأخيرة، ويعمل الآن بقطاع الشباب إلى جانب المدرب واللاعب السابق هاشم كندورة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)