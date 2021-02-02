نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى يعود من قطر

عاد نائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو للخرطوم الاثنين بعد زيارة رسمية للدوحة امتدت لثلاثة أيام، التقي خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ومسؤولين قطريين حث معهم العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية الراهنة ومن بينها أزمتي “سد النهضة” والحدود مع إثيوبيا.
فى السياق قال وزير الخارجية عمر قمر الدين، إن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، لافتاً إلى أنها كانت فرصة لإطلاع القيادة القطرية على التغييرات التي شهدها السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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