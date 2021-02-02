جنوب كردفان تدشن برنامج سلعتي بالدلنج وكادقلي

دشن والي جنوب كردفان د.حامد البشير مشروع برنامج سلعتي بمحليتي كادقلي والدلنج بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ( 50) الف جنيه وتوزع السلع عبر76جمعية تعاونية وفق شروط مسجل الجمعيات. وعبر الوالي عن سعادته لهذا المشروع الذي اعتبره من أنجح المشروعات فى مجال معاش الناس ويسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء المعيشة على المواطن. مؤكدا سعي حكومته في تكوين الاتحادات التعاونية بهدف التوسع ليشمل جميع محليات الولاية. وقال مدير قطاع التجارة بوزارة المالية بالولاية محمد فضل أن السلع تحتوي علي عشرة أصناف من المواد الغذائية التى تم توفيرها بدعم من حكومة الولاية وسوف يستمر التوزيع شهريا الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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