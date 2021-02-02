قيادي بالحرية والتغيير يطالب الحكومة بتوفير الخدمات والاصلاح

دعي القيادي بقوي اعلان الحرية والتغيير بولاية النيل الأزرق السر ابراهيم الحكومة المرتقبة للاهتمام بمعاش الناس وتوفير الخدمات. وقال إن من اولويات الحكومة الجديدة توفير الخدمات الاساسية للمواطنين (الصحة -التعليم -الكهرباء – المياه الصالحة للشرب) وتحسين معاش الناس من خلال توفير السلع الاستهلاكية مع ضبط الأسعار لكبح جماح التجار الذين استغلوا الأوضاع الاقتصادية بزيادة اسعار السلع بالأسواق . واضاف ابراهيم بأن تكوين المجلس التشريعي القومي والمجالس التشريعية بالولايات من شأنه سن القوانين واللوائح التي تنظم وتضبط أداء حكومة الفترة الانتقالية بجانب تكوين اجهزة رقابية ذات مهنية عالية تسهم في تنفيذ القانون. وشدد علي اهمية تقليل الصرف المالي علي أجهزة الدولة القومية والولائية وضبط الحدود للحد من عمليات التهريب التي أضرت بالاقتصاد السوداني . وطالب رئاسة مجلس الوزراء بإجراء الإصلاح المؤسسي للمنظومة العدلية واعادة هيكلة مؤسسات الدولة على المستوى الولائي والقومي وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون الخرطوم ( أخبار الخليج 365

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