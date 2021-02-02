لجنة الانضباط تستدعى المريخ ورمضان عجب

قررت لجنة الانضباط المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم استدعاء اللاعبين رمضان عجب، محمد الرشيد، بخيت خميس ومحمد المنذر، بالإضافة إلى مسؤول نظام الانتقالات في نادي المريخ، ورئيس نادي الفلاح عطبرة أبو بكر العسقلاني، للمثول باجتماعها المقبل يوم الاثنين 8 فبراير 2021. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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