حكومة جنوب دارفور تتسلم نسخة من إتفاق سلام جوبا

سلم رئيس الجبهة الثورية د . الهادى ادريس نسخة من إتفاق سلام جوبا لأمين عام حكومة جنوب دارفور حامد محمد التجاني الاثنين وقدم له شرحا حول أهم بنود إتفاق السلام. وقال التجاني ان لقائه برئيس الثورية يأتي في إطار جولته التعريفية والتبشيرية لاتفاق سلام جوبا الذي دخل حيذ التنفيذ والتعاون المشترك مع الجبهة الثورية لإنزال الاتفاقية الى أرض الواقع. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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